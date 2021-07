O Hospital e Maternidade Santa Isabel assina termo de compromisso com projeto nacional que visa a segurança do paciente

Nos dias 21 e 22 de julho de 2021, o Hospital e Maternidade Santa Isabel recebeu visita técnica das facilitadoras do Projeto Paciente Seguro (PPS), uma parceria entre o PROADI-SUS, Ministério da Saúde e Hospital Moinhos de Vento.

Na ocasião, as facilitadoras do referido projeto ressaltaram os objetivos e cronogramas de atividades que serão desenvolvidas ao longo de um ano. Participaram desse momento, à Direção Geral, Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e lideranças da instituição. Ademais, foi assinado o Termo de Compromisso pelo presidente interino Douglas Rosendo, firmando a exequibilidade do promissor projeto.

A visita técnica possibilitou o diagnóstico situacional da instituição no que diz respeito às medidas de segurança do paciente nas unidades: Urgência e Internamento Pediátrico, UTI Adulto, UTI Pediátrica, UTI Neonatal, Centro Cirúrgico, Farmácia e Alojamento Conjunto. Entende-se que esse diagnóstico inicial será o marcador para acompanhamento dos processos de melhorias que serão galgados durante o período estabelecido.

Segundo a Coordenadora do NSP, a enfermeira Suyane Queiroz, o projeto foi uma conquista fundamental para fortalecimento e melhoria contínua das ações preconizadas para o NSP, garantindo a qualidade e segurança assistencial para todos os pacientes assistidos na instituição. “A assistência de qualidade é um requisito obrigatório nas instituições de saúde, sobretudo pelo perfil de clientes cada vez mais conscientes e participativos no processo de cuidar”, salienta.

Após visita, fica o planejamento e o desenvolvimento de uma agenda de atividades que envolvem os mais diversificados colaboradores da instituição. Serão realizadas oficinas, cursos, monitoramento online, discussão de indicadores, reorganização de fluxos, programas de divulgação das seis metas de segurança, dentre outras.

Por fim, a enfermeira Suyane Queiroz reconhece que, teremos um período de intenso trabalho e envolvimento transdisciplinar, paciente e familiar.

De acordo com o PPS, precisamos de mais pessoas dispostas a ir além das expectativas, porque o nosso mundo está mudando exponencialmente, e se tudo que fazemos é atender as expectativas, vamos ficar para trás como organizações, como equipe e sociedade.

