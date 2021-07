Lacen soma 450 mil exames RT-PCR desde início da pandemia

Referência estadual para diagnóstico de agravos em saúde pública o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), unidade da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), registrou 450 mil amostras recebidas para processamento de testes de biologia molecular RT-PCR, para diagnóstico da Covid-19.

A diretora Geral da Fundação, Luciana Déda, destacou o compromisso da gestão desde o início da pandemia. “Todos os resultados alcançados pelo Lacen confirmam o comprometimento dos profissionais e o importante papel desenvolvido pelo serviço referência em diagnósticos laboratoriais de enfermidades como, meningite, dengue, o coronavírus, dentre outros”, informou.

Ela salientou, ainda, os esforços do Governo de Sergipe, bem como do Governo Federal, em garantir investimentos para execução dos serviços. “Nesse período da pandemia foram feitos investimentos em contratação de profissionais, aquisição de equipamentos, insumos e ampliação para funcionamento em 24 horas para realização dos testes”, lembrou Luciana Déda.

Conforme o farmacêutico bioquímico, Cliomar Alves, o Laboratório Central é responsável pela execução de todos os exames de saúde pública em Sergipe. “Esses dezesseis meses de pandemia foram de muito trabalho para oferecer à população análises de qualidade e resultados em tempo hábil”, frisou o superintendente ao informar que o órgão recebeu há cerca de 15 dias, do Ministério da Saúde (MS), um extrator e um termociclador. “Com esses equipamentos podemos modernizar nosso parque tecnológico e estarmos preparados para atender qualquer surto ou epidemia”, ponderou.

Amostras

Com a redução da demanda, o Laboratório Central recebe atualmente uma média diária de 700 amostras, com taxa de positividade de 21%, e, por isso, alterou o horário para recebimento do material que funciona de segunda a sábado das 7h às 17h. Apenas nas unidades integrantes da rede hospitalar, o horário se prolonga até às 19h aos sábados. No cenário atual não está funcionando aos domingos.

Testes

O teste RT-PCR em tempo real de biologia molecular é realizado para detectar material genético do vírus nos primeiros dias do aparecimento dos sintomas. O exame é feito a partir de secreções coletadas das vias respiratórias. O Lacen está emitindo os resultados para as unidades solicitantes em até 24 horas através do Sistema de Gerenciamento Laboratorial (GAL).

