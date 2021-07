O PT entre tapas e beijos

Por Adiberto de Souza *

O PT e os demais partidos governistas vivem entre tapas e beijos. Enquanto o governador Belivaldo Chagas (PSD) se esforça para manter o grupo unido, pretensos candidatos majoritários e simpatizantes destes trabalham para jogar o quanto antes o PT fora do barco. Dia sim outro também são divulgadas informações sobre o iminente rompimento do governador com os petistas. Político experiente, Belivaldo não estimula o confronto. Entende que um conflito interno neste momento é desinteressante para a administração estadual. Visando conter os aliados mais afoitos, ele até já informou que só fala sobre a sua sucessão depois de outubro. Na verdade, o governador quer aguardar as mudanças a serem feitas na legislação eleitoral pelo Congresso. Até lá, vai fazendo vistas grossas sobre as escaramuças dos petistas com os prováveis adversários destes nas eleições do próximo ano. Dono da situação, Belivaldo sabe que esse empurra-empurra só vira briga de cachorro grande se ele quiser e, pelo visto, ele não quer. Arre égua!

Mandato coletivo

O médico Emerson Ferreira explicou qual o motivo que o levou a pular fora do Cidadania. Ele jura ter escolhido o PSB por ser o melhor partido para abrigar o seu projeto de mandato coletivo. O ex-cidadanista quer se eleger deputado federal empunhando a bandeira de mandato compartilhado. Posto em prática em outros estados, o mandato coletivo aposta na intervenção direta da população nas tomadas de decisões de um representante político durante seu mandato. Ah, bom!

Comunista injuriado

Não chamem para o mesmo convescote os vereadores aracajuanos Professor Bittencourt (PCdoB) e Ricardo Marques (Cidadania). O comunista ficou injuriado com o barulho feito pelo cidadanista sobre a exoneração de um servidor comissionado da Prefeitura. Segundo Bittencourt, a ação do vereador oposicionista “é absurda e irresponsável” por divulgar um falso escândalo. “Comunicador, ele tentou dar um furo, provocar manchetes, mas acabou dando uma barrigada”, fustiga o professor. Home vôte!

Militar homenageado

O comandante Militar do Nordeste, general de Exército Marco Antônio Freire Gomes, foi homenageado pela Assembleia com a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. Proposta pelos deputados Luciano Bispo (MDB) e Zezinho Sobral (Pode), a honraria foi entregue, ontem, em solenidade restrita no gabinete da presidência, por conta da pandemia da covid-19. O militar agradeceu a Medalha e disse ter a convicção de que “o verdadeiro homenageado aqui é o Exército brasileiro”. Então, tá!

Só pensam nelas

Tire o cavalinho da chuva quem pensa que os políticos estão preocupados com os problemas do povo. Eles só têm cabeça para as eleições. Mesmo quem não será candidato em 2022 vai trabalhar para eleger governador, senadores e deputados. Portanto, não pense que segurança pública, saúde, educação, etcétera e tal são prioridades da classe política. Quando muito, quem está no governo fará remendos aqui e ali para conquistar os votos dos ingênuos, com a promessa de que depois das eleições Sergipe será diferente e bem melhor. Pra eles, é claro!

Daqui eu não saio

E o deputado estadual Georgeo Passos não pretende seguir os cidadanistas que estão pulando a cerca para outros partidos. Quando alguém afirma que a legenda comandada pelo senador Alessandro Vieira está minguando, Passos se diz satisfeito no Cidadania. Diferente da delegada de polícia Danielle Garcia e do médico Emerson Ferreira, que trocaram o Cidadania, respectivamente, pelo Podemos e o PSB, Geogeo prefere ser adepto da marchinha carnavalesca: “Daqui não saio, daqui ninguém me tira”. Marminino!

Pisou na bola

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe divulgou nota puxando a orelha da rádio Fan/FM. Tudo porque um comunicador daquela emissora chamou de “capanga virtual” o jornalista Carlos Ferreira, que vem a ser secretário de Comunicação de Socorro. Além de condenar a deselegante atitude da rádio e do radialista, o Sindijor solicitou que ambos adotem uma postura respeitosa para com os profissionais da imprensa sergipana. Certíssimo!

Emprego dos sonhos

Pode-se dizer que o pastor evangélico Virgínio de Carvalho Neto (DEM) é um sujeito de muita sorte. Pois não é que ele substituiu a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) justo quando o Senado está de férias. Portanto, desde que tomou posse na cadeira da demista, o reverendo não faz nadica de nada devido o recesso parlamentar. Bem que dona Maria poderia ter deixado para se licenciar por quatro meses depois do descanso semestral. Aí o pastor teria alguma coisa pra fazer visando justificar as mordomias e o gordo salário. Misericórdia!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Quando a maldade passa a se achar bonita, é porque a coisa está feia”. Danôsse!

Jogo de cena

Embora muita gente ache estranho, é natural os partidos ameaçarem romper com os aliados se os seus pré-candidatos majoritários forem preteridos. Esta é a fase de plantar verde para colher maduro. Ademais, os políticos sabem que se não abrirem os braços agora podem ser engolidos pelos mais afoitos. E isso significa ficar de fora da chapa majoritária. Apesar do empurra-empurra, a tendência é que, até as convenções, quase todos cheguem a um consenso. Assim caminha a humanidade!

Mulheres negras

A vereadora aracajuana Ângela Melo (PT) realizará uma live sobre “Mulheres Negras e Políticas Públicas”. Com transmissão ao vivo pelos facebook e youtube da parlamentar, o evento virtual ocorrerá amanhã, a partir das 19h. Como palestrantes foram convidadas Mariana Janeiro e Taíres Santos, duas jovens mulheres negras. De acordo com o IBGE, 38% das mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza no Brasil e 13% delas vive na extrema pobreza. Conforme o Dieese, a remuneração média por hora das mulheres negras é R$ 10,95, enquanto a dos homens brancos é de R$ 20,79. Uma lástima!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Vida Laranjeirense, em 31 de outubro de 1919.

* É editor do Portal Destaquenotícias