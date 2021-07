PM prende casal suspeito de praticar diversos roubos de telefone celular em Laranjeiras

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) efetuaram, na manhã de hoje (27), a prisão de um casal suspeito de praticar diversos roubos de telefone celular na cidade de Laranjeiras. A dupla foi localizada no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, as equipes do Tático 52 e Tático 54 foram informadas sobre um arrastão ocorrido em Laranjeiras, e que um dos aparelhos roubados estaria sendo rastreado. Chegando na localização indicada pelo aparelho, os policiais pediram ao proprietário que acionasse o alarme, e o telefone foi encontrado jogado em uma moita.

Ao tomar conhecimento das características dos suspeitos, a guarnição iniciou diligências no intuito de localizar os criminosos, que foram encontrados em uma das vias do conjunto João Alves, em Socorro. Durante a abordagem policial, foi apreendido um revólver e quatro aparelhos celulares.

Segundo um dos suspeitos, os telefones teriam sido roubados em Laranjeiras. Ele teria confessado também que a motocicleta utilizada pela dupla estava numa oficina, próximo da Distribuidora Asa Branca. Chegando no local os policiais militares localizaram o veículo, flagrado com o chassi adulterado.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, para posterior adoção das devidas providências.

Fonte: Ascom PM/SE