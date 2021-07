Polícia Militar apreende mais de 3 quilos de maconha em Itabaiana

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam, na noite dessa segunda-feira (26), mais de 3kg de maconha em forma de tabletes que teriam sido arremessados de um veículo durante ocorrência no Bairro Queimadas, município de Itabaiana.

Segundo relato policial, a guarnição Ronda Agrevida/Maria da Penha efetuava rondas ostensivas pela zona rural do município, quando visualizou um veículo WV/Gol, de cor branca, trafegando em atitude suspeita.

Com a aproximação da viatura policial, o motorista emprendeu fuga em alta velocidade. Durante a investida, o passageiro chegou a arremessar, pela janela, uma caixa com vários tabletes de maconha, nas proximidades da Substação da Chesf. Os criminosos ainda efetuaram vários disparos de arma de fogo contra os policiais. Ao chegar no povoado Sobrado, o motorista entrou numa estada vicinal, de difícil acesso à viatura policial e não mais foram localizados.

Ante o exposto, o militares efetuaram o recolhimento do entorpecente e levaram à delegacia do município.

