Prefeitura de Barra dos Coqueiros dá posse a 14 novos servidores aprovados no concurso público

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros empossou nesta terça-feira, 27, mais 14 servidores aprovados e nomeados no Concurso Público realizado em 2020 e homologado em abril deste ano. Os novos servidores municipais empossados são sete assistentes sociais e sete condutores de ambulância.

“Estou muito feliz em ser servidora do município de Barra dos Coqueiros depois de muito tempo estudando para concurso público. Espero que esse trabalho seja em prol da população e que seja muito rico tanto pra mim como profissional quanto para os barracoqueirenses”, comemora a nova assistente social Ester Souza.

Até o momento, a Prefeitura já convocou 81 profissionais aprovados através do certame. “Hoje estamos dando sequência as nomeações daqueles que foram bem-sucedidos em nosso concurso público. Quero dizer a todos candidatos aprovados que fiquem tranquilos, nós iremos seguir rigorosamente tudo o que está contido no edital do concurso sem que haja prejuízos para os aprovados. É preciso deixar claro que estamos adequando as condições financeiras da Prefeitura para que não tenhamos problemas com o pagamento [dos salários] que está em dia até o momento, e assim, continuar chamando os demais servidores até atingirmos o total dos aprovados”, enfatiza o prefeito Alberto Macedo.

Amanhã, 28, será a vez dos aprovados e nomeados para os cargos de técnico de enfermagem urgência, e técnicos de enfermagem.

A mesa da solenidade de posse foi composta pelo vice-prefeito Tinho Martins; pelo representante do Poder Legislativo, vereador Carlinhos do Jatobá; pela secretária de Assistência Social, Emilly Regina; pela secretária de Saúde, Eliana Martins; pelo representante da Comissão do Concurso Público, Jorge Passos; e pela secretária adjunta de Administração, Nare Marcelino.

SECOM Barra / Lucas Iann