Prefeitura mantém envio de dados sobre covid via mensagens

Desde maio do ano passado, a Prefeitura de Aracaju incorporou ao serviço SMS 40199 da Defesa Civil de Aracaju, implementado em 2018, o alerta de novos casos de covid-19. Assim, os contatos cadastrados na ferramenta recebem, rotineiramente, os dados específicos da doença no bairro informado no momento do cadastro. Isso permite, entre outros pontos, que a população tenha noção do quadro epidemiológico da cidade e possa compreender os cuidados que deve tomar.

O serviço de envio de informações via mensagem SMS foi lançado, prioritariamente, para transmitir alertas de chuvas, maré alta, entre outros tipos de ocorrências naturais que possam, de alguma maneira, oferecer risco à população.

No entanto, diante do cenário de pandemia, ou seja, de perigo à saúde de toda a população, a Prefeitura passou a utilizar o serviço para enviar, também, os alertas sobre covid-19, uma estratégia para ampliar as ações de orientação sobre a importância da manutenção dos cuidados preventivos ao contágio.

“Já são mais de 51 mil números cadastrados no serviço de alerta por SMS, os quais recebem informações diretamente no celular sobre mau tempo, ventos fortes ou chuvas fortes. Com a pandemia, esse serviço passou, também, a contribuir com o compartilhamento de dados e orientações em relação ao coronavírus. Essa ferramenta soma esforços para ampliar a conscientização da população e reforçar a transparência quanto aos dados de contaminação, por bairro, de maneira que a população possa redobrar a atenção e se prevenir”, afirma o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Trabalho integrado

O serviço é realizado pela pasta da Defesa Social de maneira integrada com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que, diariamente, envia o relatório de casos para a Defesa Civil, discriminando bairro por bairro, como pontua o coordenador do órgão, major Silvio Prado.

“É uma informação a mais que passamos a fornecer à população. A intenção é orientar as pessoas e fazer com que elas percebam que a covid-19 está mais próxima do que ela imagina, porque, quando a gente manda o número de casos e de óbitos do bairro específico da pessoa, ela tem a real noção do que aconteça bem ao lado. Assim, o objetivo é, também, trabalhar para sensibilizar a população a respeito da continuidade das medidas de prevenção, como uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social, um esforço para evitar o aumento do número de casos, internamentos e mortes”, destaca o coordenador da Defesa Civil.

Em 2020, foram encaminhados 1.019 alertas sobre a covid-19, e este ano mais 201 já foram enviados. O coordenador da Defesa Civil de Aracaju acrescenta, contudo, que a ideia não é causar pânico na população, mas transmitir a relevância dos cuidados e a realidade sobre os riscos.

“A Prefeitura tem atuado com a integração entre as secretarias para minimizar os efeitos negativos da pandemia na capital, ou seja, salvar vidas. Assim, temos ampliado as medidas, justamente para resguardar a população o máximo possível. Porém, esse deve ser um esforço coletivo, por tanto, a população precisa urgentemente fazer a sua parte para que possamos controlar o número de casos.Temos avançado na vacinação e já temos visto a queda dos números de casos e, sobretudo, de mortes, mas a pandemia ainda não acabou e não podemos afrouxar os cuidados”, frisa Silvio Prado.

Foto: Marcelle Cristinne