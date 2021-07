Sanfoneiro e cantor Mimi do Acordeon é premiado com Troféu Sanfona de Ouro

E quem não para é o sanfoneiro e cantor Mimi do Acordeon, com mais de 25 anos de carreira, no último dia 21 foi premiado com Troféu Sanfona de Ouro, como Sanfoneiro destaque nos festejos juninos 2021.

O prêmio que é de grande importância para cultura sergipana, e idealizado pelo produtor cultural Jorge Lins, há 34 anos, premia os artistas que se destacaram durante os festesjos juninos.

E como Mimi não para, estamos sabendo que estão chegando novos projetos novos e tudo será lançado muito em breve. Estamos ansiosos e desejamos muito sucesso, Mimi do Acordeon.

Fonte e foto assessoria