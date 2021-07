Simão Dias apresenta redução de 8,7 no Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa)

Do início da gestão até então, a Prefeitura de Simão Dias tem intensificado o combate às endemias no município e tem obtido resultados significativos.

De acordo com o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), de janeiro a julho deste ano, o município alcançou uma redução de 8,7% no número de casos da dengue.

Em janeiro, o índice de infestação era de 13,1%, mas foi caindo constantemente a medida que ações de combate eram intensificadas, e hoje é de apenas 4,4%. Tudo isso em virtude do trabalho em equipe realizado pela prefeitura, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

O que o LIRAa?

O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti consistem em um método simplificado para obtenção rápida de indicadores entomológico e permite conhecer a distribuição do vetor Aedes aegypti .

O Sistema LIRAa auxilia as análises entomológicas e fornece informações sobre índices Predial (% de imóveis positivos, Breteau (% de depósitos positivos) e de tipo de recipiente (tipo de depósito positivos, predominante) com vistas na otimização e direcionamento das ações de controle de vetor, facilita a delimitação de áreas de risco entomológico, permite a avaliação de metodologias de controle além de contribuir para as atividades de comunicação e mobilização por meio de ampla divulgação dos resultados dos índices para os parceiro internos e externos (população).

A Gestão Nossa Força, Nossa Gente segue comprometida com a saúde da população simãodiense.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias