Sindcom e Fecomércio debatem sobre Prodetur em Tobias Barreto

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista em Geral de Tobias Barreto (SindcomTB), Marcos Andrade, o diretor da entidade, Rafael Jesus, o superintendente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), Maurício Gonçalves, e o coordenador do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento (IFPD), Lucas Uriel, participaram de uma reunião no Centro de Serviços da cidade de Tobias Barreto, no centro-sul sergipano.

O objetivo do encontro foi a decisão da formação do Comitê Gestor do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter), que promoverá melhorias para os comerciantes da região, por meio da organização, fortalecimento e elevação da competitividade das atividades econômicas. Durante a reunião, foi destacado que as economias locais sofrem enfraquecimento ou passam por desenvolvimento desordenado e, também, há a dificuldade de criação de canais para impulsionar o desenvolvimento local.

Sendo assim, também participaram do momento o secretário municipal de Indústria, Comércio e Trabalho, Alex Batista dos Santos, o gerente de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, Lenin Falcão, além de representantes do Senac Sergipe, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Tobias Barreto e da Associação de Moradores do Povoado Nova Brasília.

Durante a reunião, também foi debatido acerca da preparação dos trabalhadores do município de Tobias Barreto, por meio de cursos técnicos profissionalizantes. “Estamos com vários projetos para a cidade para mostrar que Tobias não é conhecida somente como a capital dos bordados, mas também como a maior fabricante de confecções para cama, mesa e banho do Nordeste. Por isso, é muito importante preparar ainda mais o nosso povo”, disse o secretário Alex Batista.

Atualmente, Tobias Barreto conta com um Centro Empresarial Integrado, cujo investimento chegou a R$ 15.469.365,79. Além do Centro de Serviços, o espaço, também conhecido como Distrito Industrial, é composto por um Centro de Comercialização, um Centro Vocacional Tecnológico e galpões industriais, onde são produzidas peças de cama, mesa e banho diariamente. O complexo promove dinamismo à economia local, pois abriga a fabricação têxtil e a produção e comercialização de artigos diversos.

Neste sentido, foi evidenciado na reunião que o Banco do Nordeste Brasileiro possui linhas de crédito subsidiadas pelo Governo Federal, uma vez que é um banco público. Nos anos de 2018, 2019 e 2020, a instituição investiu cerca de R$ 7 milhões na indústria e no comércio de confecções, o que resultou na empregabilidade de mais de 50% da população no setor têxtil.

“Uma reunião como essa é de extrema importância, porque aqui a gente uniu diversas instituições que podem contribuir para o desenvolvimento do comércio e da indústria de Tobias Barreto. Os participantes mostraram os trabalhos que estão sendo feitos aqui e os gargalos, para que a gente possa melhorar o trabalho, ampliando a geração de emprego e renda e, claro, partir com ações”, falou o gerente de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, Lenin Falcão.

O presidente do SindcomTB, Marcos Andrade, evidenciou a relevância da reunião para o alavancamento da economia regional. “Nós temos discutido, buscado e conseguido os parceiros, como foi neste momento com a prefeitura, o Senac, a Fecomércio, o SindcomTB, a CDL e as Associações produtivas locais, que produzem um bordado a mão exclusivo da nossa região. Diante da situação, eu acredito que esse comitê gestor irá começar a desenvolver algo em prol de todos”, frisou.

Nesta perspectiva, o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, representando o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, destacou a importância da participação das instituições. “A Fecomércio vai entrar como um agente indutor junto com o SindcomTB e, claro, com o setor produtivo, para que possamos dar dinamismo ao mesmo tempo. Já o Senac entra também como operação, para capacitar por meio dos cursos possíveis e necessários. Desta forma, reconhecemos o potencial e a riqueza que Tobias Barreto tem, principalmente na área têxtil em Sergipe, sendo reconhecida nacionalmente”, comentou.

A costureira, Josefa Alves dos Santos, que integra a Associação dos Moradores do Povoado Nova Brasília, participou da reunião. Em média, ela produz entre 30 e 40 peças para atender encomendas e salientou o valor do momento para a comunidade. “Foi uma reunião muito proveitosa, pois a gente espera e confia em Deus que vai dar tudo certo, porque é disso que a gente precisa: apoio”, contou.

Fonte e foto assessoria