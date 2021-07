Trabalhadores da Saúde de Maruim em greve por atraso no salário

Com apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), os profissionais da saúde de Maruim, representados pelo sindicato, começaram nesta segunda-feira, 26, uma greve por tempo indeterminado por conta do salário atrasado de dezembro de 2020. A decisão foi tomada em assembleia anterior e se levou em conta a promessa de pagamento por parte da gestão que não foi cumprida.

Para marcar a greve, os trabalhadores realizaram um ato público pela manhã, na frente do Hospital Nossa Senhora Boa Hora, e já deliberaram que nesta terça-feira, 27, o ato ocorrerá na frente da Secretaria Municipal de Saúde de Maruim.

“Vamos mostrar a gestão municipal que os trabalhadores estão unidos com o sindicato e repudiam veementemente o descaso com o salário atrasado que já vai completar oito meses de pendência. Isto é inaceitável e não podemos mas prorrogar a falta de pagamento por mais tempo”, afirmou Augusto Couto, presidente do Sintasa.

Diga-se que no dia 1º de julho deste ano a secretária de saúde do município de Maruim, Marilene Dória, em reunião com o Sintasa e comissão de trabalhadores, havia garantido que o salário atrasado seria pago até o dia 9 de julho. Diante do não pagamento, o Sintasa promoveu uma assembleia com a categoria, no dia 12 de julho, e ficou decidido que se até o dia 25 de julho não houvesse o pagamento a greve seria deflagrada no dia 26 e foi isto que aconteceu.

Fonte e foto assessoria