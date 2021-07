Vacinação avança ainda mais no município de Laranjeiras

A Prefeitura de Laranjeiras, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta segunda-feira, 26, à vacinação das pessoas sem comorbidades, a partir de 20 anos. Por duas semanas seguidas, o município é apontado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o que mais imunizou em Sergipe.

De acordo com os dados estatísticos, 58% da população geral está vacinada e mais de 80% do público-alvo (pessoas a partir de 18 anos) já recebeu ao menos a 1ª dose de imunizante contra a covid-19. Os índices chamam a atenção, mas apesar do bom resultado alcançado, os profissionais de saúde seguem realizando o trabalho com dedicação até que o ultimo laranjeirense receba a dose de esperança.

A Secretária Municipal de Saúde, Gabriela Carvalho, pontua os motivos dos bons resultados e destaca o empenho da equipe. “Só temos a agradecer o empenho da nossa equipe e dizer que, em breve, atingiremos a última faixa etária a ser vacinada, que são as pessoas a partir de 18 anos sem comorbidades, como preconiza as autoridades de saúde em todo o mundo. Além disso, todos os grupos prioritários também já receberam a vacina contra a covid”, disse ela.

A gestora da Saúde também ressaltou que: “para acelerar a vacinação, o prefeito Juca não mediu esforços e autorizou que realizássemos drive-thru, busca ativa em residências, dias “D” nos bairros e povoados e muito mais. Toda a logística foi montada e a equipe da saúde acompanhou o ritmo, para que hoje fôssemos reconhecidos em Sergipe e está entre os municípios brasileiros que mais vacinam”, frisou Gabriela.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.