Vereadora defende restaurante popular para combater a fome em Aracaju

A insegurança alimentar e a fome tem sido graves problemas em nosso estado e na cidade de Aracaju, como mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao divulgar em 2020, a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018 referente ao tema “Análise da Segurança Alimentar”, utilizando como parâmetro a Escala Brasileira de Medida Direta e Domiciliar da Insegurança Alimentar (EBIA).

Segundo os dados, em Sergipe mais de 40 mil domicílios estavam em uma situação de insegurança alimentar grave. Estima-se que seriam naquela época, 2018, cerca de 117 mil pessoas convivendo com esta triste realidade. Foi pensando no aprofundamento deste problema com a pandemia da Covid-19, que agravou, ainda mais o cenário de desigualdade social e fome fazendo com que a demanda por uma alimentação segura crescesse que a vereadora Linda Brasil protocolou indicação para que a prefeitura realize estudos e investimentos para a construção de um restaurante popular.

Atualmente, o único restaurante existente nesta modalidade é o Padre Pedro, que é gerido pelo Governo do Estado, e que visivelmente não está dando conta da demanda das pessoas que precisam de alimentação. Com o crescimento populacional, a crise sanitária e humana provocada pela pandemia e o aumento da demanda, muitas vezes se encontra no limite do seu trabalho.

Compreendendo a urgência de se investir em uma política pública que consiga abarcar as reais necessidades da população aracajuana, a mandata da vereadora Linda Brasil (PSOL) buscou informações sobre o restaurante “Padre Pedro” visitando o local e também esteve em reunião com a Secretaria Estadual da Assistência Social, em maio deste ano. Além de apresentar a situação da insegurança alimentar e da fome das famílias sergipanas, especialmente as aracajuanas, no contexto da pandemia, a mandata buscou entender mais a dinâmica do funcionamento do restaurante popular Padre Pedro. Além disso, ressaltou na ocasião, a importância de treinamentos para os funconários que trabalham com estas demandas ligadas alimentação popular, bem como, cursos de formação e capacitação sobre alimentação para as comunidades, para além da distribuição de cestas básicas, a preocupação é de que haja uma efetividade de garantir a segurança alimentar como política pública nas esferas governamentais(estado e município).

Atualmente cerca de 38,7 mil pessoas vivem em situação de extrema pobreza, segundo dados da própria Secretaria Municipal da Assistência Social. Apesar da importância da renda emergencial em 3 parcelas de R$200, é sabido da sua insuficiência frente à realidade. Diante disso, a parlamentar vem propor ações que contribuam para uma política permanente e que possa alterar a vida dessas famílias. “Além da criação de um Restaurante Popular gerido pela administração municipal, para atender melhor a demanda, defendemos a implementação de políticas de proteção social mais amplas como a garantia de uma renda básica permanente”, reforçou Linda.

A indicação estimula a prefeitura a realizar a construção em uma região ou bairro em que hajam famílias em maior situação de fome. É uma forma de contribuir para enfrentar este problema que causa impactos sérios no desenvolvimento econômico e social do município.

“Por isso, nossa mandata já protocolou uma indicação para a construção de implementação de um Restaurante Popular em Aracaju, que possa ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, a preços acessíveis para a população de baixa renda, vulnerabilizadas socialmente e em situação de insegurança alimentar, e que possa valorizar os hábitos alimentares regionais. Tal unidade poderia ser construída em um dos bairros, no Santa Maria, por exemplo, ajudando a população da periferia e diminuindo a falta de alimentação de muitas famílias”, propõe a parlamentar.

Por Laila Oliveira,