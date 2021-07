Washington Coração Valente anuncia pré-candidatura ao senado por Sergipe

A disputa para o cargo de senador nas eleições do ano que vem ganhou um novo e forte concorrente: o ex-jogador Washington Coração Valente. Durante uma live na noite de segunda-feira (25), ele aproveitou a grande audiência para cravar seu nome na disputa eleitoral em Sergipe. Será a primeira tentativa dele na política sergipana; antes havia sido vereador em Caxias-RS e deputado federal em 2018. “Agora quero ser senador pelo estado que me acolheu com tanto carinho”, disse.

Aos 46 anos, Washington atualmente é empresário do setor de bares e restaurantes em Aracaju. Decidiu empreender na terra onde o pai mora há 32 anos. O ex-jogador se mudou com esposa e filhos em 2017, e de lá para cá se encantou com a cidade e fortaleceu amizades desde a época que visitava a família nas férias do futebol.

A relação política em Sergipe cresceu quando Washington se tornou secretário Nacional do Esporte em 2019. Em Brasília, recebeu a visita de prefeitos e deputados sergipanos, viabilizando o montante de R$ 2,2 milhões em recursos para a capital e algumas cidades do interior.

O bom relacionamento junto ao Governo Federal despertou o interesse de siglas partidárias no estado. DEM, PSD e Podemos disputam a filiação do empresário que já possui títulos de cidadão aracajuano e sergipano.

O Democratas foi o primeiro a fazer o convite, inclusive com chances de ser o candidato do partido para substituir Maria do Carmo no Senado Federal.

O PSD de Fábio Mitidieri também sondou o ex-jogador. Houve uma conversa no início deste ano e a proposta de filiação foi apresentada.

Recentemente, foi a vez do Podemos convidá-lo para uma possível candidatura ao posto de deputado federal ou senador por Sergipe. Washington ainda não se manifestou publicamente sobre as propostas. Entretanto, antes mesmo de aceitar qualquer convite, anunciou o desejo de concorrer a uma vaga no Senado Federal. “A vida é cheia de desafios, e esse será o próximo que pretendo superar”, afirmou durante a live.

Concorrentes

Washington reconhece que ganhar nas urnas pode ser tão difícil quanto se tornar artilheiro do Brasileirão. No cenário político, ele tem adversários poderosos como André Moura e Valdevan Noventa.

Dessa forma, o empresário surge como uma nova opção, apresentando nome leve, ficha limpa e o esporte como meio de inserção social.

Foto assessoria

Por Guilherme Fraga