Após pedido de Eduardo Lima, Emsurb realiza mutirão de limpeza no Loteamento Senhor do Bonfim

O pedido de limpeza na localidade foi apresentado, em plenário, pelo vereador Eduardo Lima (Republicanos), por meio de uma indicação e encaminhado ao gabinete do presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

A solicitação atende a um apelo dos moradores do Loteamento Senhor do Bonfim, no bairro Santa Maria, que relataram uma série de problemas provocados pela vegetação crescida e acúmulo de lixo na região.

O mutirão de limpeza foi incluído no cronograma de serviços da Emsurb, que enviou máquinas e equipes para realização de capinagem, coleta do lixo e entulho, o que vai permitir o controle de pragas urbanas, como ratos e mosquitos.

A agilidade no atendimento da solicitação surpreendeu os moradores. Segundo a dona de casa, Izabel Cristina, “o problema era antigo e nenhum vereador, se quer visitou o local para ver a situação lamentável em que estávamos vivendo. Só depois de falar com o vereador Eduardo Lima, nosso sofrimento acabou”, desabafou.

Eduardo Lima não escondeu a felicidade ao ver o serviço realizado com zelo de forma tão rápida. “Para mim é um dever servir ao povo. Esse é um tipo de trabalho que me deixa muito satisfeito, pois é uma forma de amenizar o sofrimento e contribuir para que a população venha ter uma melhor qualidade de vida” afirmou o parlamentar.

