Carlos Ferreira revela que foi Diretor de Imprensa do sindicato quem  elaborou e lhe enviou nota de solidariedade

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe, distribuiu comunicado, onde afirma categoricamente que não foi o jornalista Carlos Ferreira quem produziu a nota de solidariedrade por ter sido chamado de “capanga”, pelo Radialista Narcizo Machado, da Fan FM. O Sindijor também informa que a nota não foi deliberada e aprovada pela entidade, mas se omite em dizer quem a produziu. Em função desta omissão estranha, Ferreira resolveu revelar quem realmente elaborou e lhe enviou a referida nota: “Foi o Diretor de Comunicação do próprio sindicato, Paulo Souza. “Ele inclusive me garantiu que o presidente Milton Alves Júnior, tinha conhecimento e chegou a pedir a ele, Paulo, que fizesse a redação do documento, afirmando que, por ter sido presidente duas vezes, tinha experiência no assunto”.

Carlos Ferreira fez questão de adiantar que está revelando o nome de Paulo Souza, de comum acordo com ele. “Paulo e um homem honrado, profissional ético e dirigiu o sindicato de forma responsável. Ele também estranhou a entrevista concedida por Milton, condenando a nota e afirmando que a mesma era nula, contou Carlos Ferreira. “Paulo também disse que Ferreira é jornalista, tem uma história de credibilidade e não existe qualquer ato que desabone sua conduta como profissional e como cidadão. Por isso o sindicato tem o dever de se opor ao tratamento antiético e sem qualquer fundo de verdade, a ele dirigido.

Ao agradecer a Paulo Souza, Carlos Ferreira disse que já autorizou seu advogado a abrir dois procedimentos judiciais contra a rádio e o radialista. O primeiro para que provem que ele é capanga. E o segundo que é falsificador, pois foi dito no programa, claramente que o jornalista falsificou a nota. Também vai acionar a Comissão de Ética para que o Sindijor reveja sua posição.