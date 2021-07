Conselhos de Atitude Solidários encerram campanha solidária

Para acalentar a fome das famílias mais vulneráveis e que estão sofrendo o impacto da pandemia da Covid-19, 15 conselhos de classes se uniram para criar uma campanha intitulada ‘Conselhos de Atitude Solidários’. O Conselho Regional de Administração de Sergipe participou ativamente da luta em prol dos mais carentes, tendo o presidente da autarquia, o Adm. Jorge Cabral, como coordenador do projeto.

Nesta terça, 27, mais de uma tonelada de alimentos foram entregues para cinco instituições de caridades visando colocar comida na mesa de quem tem fome. Foram contempladas com está ação o Asilo Santo Antônio, de Estância; A Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE), localizada em Aracaju; O Centro Social Santa Terezinha, com sede em Aracaju; O Externato São Francisco de Assis, do município de Nossa Senhora das Dores; E a Central Única das Favelas (CUFA).

Cada instituição recebeu 13 cestas básicas contendo 11 itens, sendo óleo de soja, açúcar, flocão de milho, café, feijão, leite em pó, biscoito cream cracker, sardinha, farinha de mandioca, arroz e macarrão. O grupo Fasouto também se uniu a campanha solidária doando uma cesta básica a cada dez arrecadas.

Para o presidente do CRA-SE e coordenador da campanha solidária, Adm. Jorge Cabral, este é um momento de agradecimento por toda a união. “Foram mais de dois meses de trabalhos conjuntos onde todas as entidades de classe se uniram para angariar fundos em prol dos menos desfavorecidos. Ao total, foram onze instituições contempladas, sendo cinco na primeira etapa, que aconteceu no final de maio, e mais cinco no encerramento”.

Feliz com a ajuda, a presidente da CUFA, Veronica Paiva, relatou o momento vivido por milhares de famílias sergipanas. “Esta é uma maravilhosa atitude. Infelizmente nossos sergipanos vem passando fome, isso é de antes da pandemia, e durante o isolamento a situação se agravou para algumas famílias. Você encontrar parceiros, como esses 15 conselhos, que se colocaram à disposição do próximo e irem buscar alimentos para acalentar a fome dessas famílias, ajuda bastante. Nós que estamos no dia a dia dessas famílias é que sabemos o quanto vão fazer a diferença no dia de hoje”.

Conselho Regional de Administração – CRA-SE