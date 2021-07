Dia dos Pais: Shopping Jardins vai sortear moto BMW

De 28 de julho a 12 de agosto, compras a partir de R$ 150 valem um número da sorte

No dia 8 de agosto, o Brasil celebra o amor e a cumplicidade entre pais e filhos e o Shopping Jardins brinda as famílias sergipanas com uma promoção de acelerar o coração. Em 16 de agosto, o empreendimento localizado na zona de Sul de Aracaju irá sortear uma moto BMW zero quilômetro, modelo G310 R. Para participar, basta realizar compras nas lojas físicas ou na plataforma de e-commerce do shopping e cadastrar as notas fiscais e resgatar o número da sorte acessando o site shoppingjardinsonline.com.br.

Cada R$ 150 em compras efetuadas no período de 28 de julho a 12 de agosto dá direito a um número da sorte. Compras realizadas pelo Shopping Jardins Online valem números da sorte em dobro, ou seja, cada R$ 150 dá direito a dois números.

O cadastro das notas e cupons fiscais deve ser realizado até as 21h do dia 12 de agosto e o resultado da apuração será divulgado em 16 de agosto nas redes sociais e site do Shopping Jardins. O regulamento completo está disponível em shoppingjardins.com.br.

E para ajudar as famílias a homenagearem os pais com muitos mimos, o empreendimento compartilha no mall e em suas redes sociais (Instagram e Facebook) sugestões de presentes para todas as idades e estilos.

Moto Fest

Integrando a programação em homenagem ao Mês dos Pais, o Shopping Jardins recebe uma edição especial do maior evento voltado a motociclistas do Nordeste. Após um ano de hiato, o Moto Fest acontecerá a partir da próxima quinta-feira, 29 de agosto, na Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo, em novo formato e seguindo os protocolos de biossegurança necessários. O acesso será gratuito.

A atração contará também com exposição de motos de diferentes estilos em estações distribuídas pelo mall e live musical no dia 4 de agosto, transmitida pelo perfil @ShoppingJardins do Instagram. O Moto Fest seguirá até o dia 30 de agosto no Shopping Jardins.

Acelere o Coração

O quê? Em homenagem ao Dia dos Pais, o Shopping Jardins sorteia uma moto BMW – G310 R. Cada R$ 150 em compras nas lojas físicas vale 1 número da sorte, que deve ser resgatado acessando www.shoppingjardinsonline.com.br. Compras na plataforma Shopping Jardins Online valem números da sorte em dobro (R$ 150 = 2 números).

Quando? Compras realizadas de 28 de julho a 12 de agosto. Cadastro até 12 de agosto e apuração em 16 de agosto.

Onde? Shopping Jardins Online (Android ou iOS) e Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Foto: Divulgação

Da assessoria