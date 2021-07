Governador Belivaldo Chagas reúne gestores para alinhar estratégia de desenvolvimento do estado

Secretarias, superintendências e órgãos da administração direta e indireta do Estado apresentaram suas ações, de forma a elaborar meios e soluções para completa execução dos projetos

O governador Belivaldo Chagas reuniu, nesta quarta-feira (28), os gestores do 1º e 2º escalões do governo para alinhar as ações estratégicas do Estado com foco no desenvolvimento de Sergipe.

Belivaldo lembrou que uma gestão de resultados, sempre monitorando e avaliando as ações de planejamento estratégico que estão saindo do papel, é fundamental para que Sergipe avance mesmo priorizando o enfrentamento à pandemia. “Graças a Deus conseguimos melhorar nossos números, continuamos colocando a casa em ordem, já retomando a nossa capacidade de investimento, e o planejamento foi fundamental para isso”, disse.

Segundo o chefe do Executivo estadual, na reunião, as secretarias, superintendências e órgãos da administração direta e indireta do Estado apresentaram suas ações, que foram avaliadas de forma a elaborar meios e soluções para completa execução dos projetos.

“Mesmo enfrentando esta situação tão delicada com a Covid-19, o estado não parou de avançar graças a um trabalho sério, planejado, com metas e ações em todas as áreas. Em 2019, cortamos gastos, fizemos economia; em 2020, concentramos nossos esforços na Saúde por causa da pandemia, mas sem deixar de investir em outras áreas; e em 2021, os avanços que alcançamos, mesmo com a doença, são evidentes”, elencou o governador.

Belivaldo lembrou que a responsabilidade com o acompanhamento do planejamento estratégico das ações foi essencial, também, para o Estado conquistar o conceito B no rating de reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), assim como para conseguir pagar os servidores estaduais dentro do mês, o 13º salário de forma integral, convocar aprovados em concursos públicos e avançar com projetos e obras como o Pró-Rodovias, de saneamento básico em todo o estado, do primeiro Hospital da Criança de Sergipe, do Centro de Convenções, dentre outros empreendimentos estruturais que estão preparando Sergipe para o futuro.

“E neste período que temos, até 2022, muito mais obras e projetos serão desenvolvidos, para fazer nosso estado acelerar nos trilhos do desenvolvimento”, garantiu o governador.

Foto Mário Sousa