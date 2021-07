Incêndio: Centro Médico diz que avaliará as providências jurídicas cabíveis

O Centro Médico do Trabalhador (CMT) lamenta profundamente a ocorrência do incêndio que atingiu a sala de prescrição médica do Hospital Nestor Piva na data de 28 de maio de 2021, instituição essa que realiza cerca de 13 mil atendimentos mensais em favor da população não somente de Aracaju, mas advinda de todo o estado de Sergipe.

Cumpre esclarecer que desde a ocorrência da fatalidade e durante o curso do procedimento instaurado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe, a CMT vem colaborando com as autoridades, sempre prestando informações, encaminhando documentos e tudo o mais que se fez necessário para contribuir na elucidação rápida e eficiente das causas do acidente.

Após o acidente, que foi rapidamente controlado, a empresa adotou todas as medidas emergenciais para minimizar os danos e retomou o atendimento à população em menos de 48 horas após o ocorrido, restabelecendo todos os serviços de atendimento clínico e emergencial.

Na data de hoje, conforme noticiado pela imprensa, foi divulgado laudo técnico do Corpo de Bombeiros indicando como causa do infortúnio um aquecimento do aparelho de ar condicionado instalado no ambiente, “com exclusão de todas as outras hipóteses causadoras do incêndio”.

Após o recebimento oficial do referido laudo a empresa avaliará as providências jurídicas cabíveis em razão do defeito apresentado no aparelho de ar condicionado, ao tempo em que reforçamos nosso compromisso com a qualidade e eficiência dos serviços prestados no atendimento à população sergipana.

Hospital Nestor Piva

Centro Médico do Trabalhador