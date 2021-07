Juíza Maria Angélica França e Souza é nova Desembargadora do TJSE

Em Sessão Administrativa realizada nesta quarta-feira, 28.07, o Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) promoveu, por unanimidade, pelo critério de antiguidade, a Juíza Maria Angélica França e Souza para o cargo de Desembargadora. A Juíza, que até então titular do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, substituirá o Des. Alberto Romeu Gouveia Leite, que se aposentou neste mês de julho.

A posse da novel Desembargadora será na próxima segunda-feira, dia 02.08, às 17h, com transmissão pelo Youtube no canal TJSE Eventos.

Breve currículo da nova Desembargadora do TJSE

Nascida em Aracaju, a nova desembargadora iniciou sua vida profissional em 1967 como professora na rede particular ensino, no antigo Colégio Jackson de Figueiredo. Ingressou via concurso público para o magistério estadual em 1970 e na rede municipal de Aracaju em 1974.

Formada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) na turma de 1978. Ingressou na magistratura em 1987, atuando inicialmente na Comarca de Ribeirópolis, onde ficou por

seis anos.

Promovida por antiguidade para a Comarca de Tobias Barreto, atuando por doze anos. Em Aracaju foi juíza titular da 28° Vara Cível e atualmente no 1º Juizado Especial da Fazenda Pública.

Fonte TJ/SE