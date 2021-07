Maternidade promove simulado de evacuação em caso de incêndio com brigadistas

A Brigada de Incêndio e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) do Hospital e Maternidade Santa Isabel realizará nesta quinta-feira (29) uma simulado de evacuação em caso de incêndio, sob orientação do capitão reformado do Corpo de Bombeiros do Estado.

Antecedendo a simulação, haverá uma reunião em que o capitão reformado do Corpo de Bombeiros, Valter Cesar Matos Santos, orientará como proceder em cada situação. A partir das 14h terá início a simulação de evacuação, cujas ações serão tão reais que contará com maquiagem, gritos, fumaça, alarme, procedimentos de fuga e orientações, como se o hospital estivesse realmente em chamas.

Essa ação não será apenas dentro do Santa Isabel, ela prosseguirá até o Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, onde os atores maquiados que passarão por vítimas serão transferidos em uma eventual ocorrência. O trajeto será monitorado e orientado pelo capitão do CBMSE para instruir os brigadistas.

Para efetuar esta simulação, a direção do Hospital e Maternidade Santa Isabel preparou pacientes e funcionários, disponibilizando avisos e comunicados, a fim de não gerar pânico.

Não há estatísticas oficiais de incêndios em hospitais no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estima que o número dessas ocorrências gire em torno de 3.200 casos ao ano, ou cerca de 270 incêndios ao mês.

O simulado de evacuação é importante para capacitar os funcionários e prevenir algum trauma leve ou grave que possa ser causado em um princípio de incêndio. A testagem dos equipamentos e o tempo de reação dos brigadistas também são pontos importantes a serem analisados.

Fonte e foto assessoria