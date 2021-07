Membros, servidores e terceirizados vacinados contra gripe no MPSE

O Ministério Público de Sergipe, por meio do Centro de Apoio Operacional dos Direitos à Saúde e do Centro Médico, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS), realizou Campanha de Vacinação contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B (gripe).

A vacinação foi por meio do sistema de drive thru e imunizou 137 pessoas, a partir dos 18 anos, entre membros e servidores, ativos e aposentados, e terceirizados, bem como os seus cônjuges e filhos.

A Campanha também contou com o apoio do Decós Day Hospital, que forneceu as caixas térmicas para armazenar os imunizantes, e da empresa de serviços médico-hospitalares Constat, que disponibilizou e doou à Instituição placas de gelo para conservação das vacinas.

O Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, agradeceu aos parceiros e destacou que “mesmo que ultimamente estejamos mais preocupados com a Covid-19, é preciso manter o calendário de vacinação atualizado. A gripe também pode desencadear casos graves, internações e até óbitos. Quanto mais gente vacinada, menor o número de hospitalizações. Com a imunização, possibilitamos que nossos membros, servidores e colaboradores estejam mais seguros e protegidos”.

“A pandemia da Covid-19 nos alertou para que redobrássemos os cuidados com a nossa saúde. A iniciativa de promover a imunização contra o vírus da gripe de forma prática e rápida aos que trabalham no Ministério Público é de muita valia e demonstra esse cuidado com todos os membros, servidores, estagiários e demais auxiliares. A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju foi-nos solicita com a disponibilização das doses após a abertura da vacinação para o público em geral”, reforçou o Promotor de Justiça e Diretor do CAOp da Saúde, Raymundo Napoleão Ximenes Neto.

