Padre Inaldo se reúne com representantes da Assedis de Socorro

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, reuniu-se com representantes da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (Assedis) para discutir as demandas e sugestões para o desenvolvimento do setor no município. “É sempre importante manter o diálogo com o setor público-privado, assim a gente consegue extrair boas parcerias em prol do desenvolvimento do município e, consequentemente, de oportunidades para a população”, diz o prefeito.

O secretário de Indústria e Comércio, Luiz Carlos, destacou o encontro. “A associação veio trazer sugestões de interação para que a prefeitura consiga minimizar os problemas corriqueiros no Distrito Industrial, como a segurança. O prefeito já agendou, para esta semana, uma reunião com o secretário de Segurança Pública e solicitou à Guarda Municipal uma maior intensificação das rondas na área das industrias”, explica Luiz.

Para o presidente da Assedis, Sandro Roberto, a parceria público-privado é fundamental para o desenvolvimento do município. “É muito importante essa interação entre a prefeitura e a associação das indústrias para fomentação da economia do município e para o fortalecimento das empresas”, destaca Sandro. Participaram da reunião o presidente da Assedis, Sandro Roberto, o vice-presidente, Domingos Pingo, o diretor da Assedis, Rodrigo Barreto, e os secretários municipais: Luiz Carlos, de Indústria e Comércio, e Renato Nogueira, de Governo; além do vereador Elmo Paixão.

