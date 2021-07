PM prende homem por violência doméstica na Grande Aracaju

Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5ºBPM) efetuaram, na noite dessa terça-feira (27), a prisão de um homem suspeito de agredir a própria companheira, no Conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada pela vítima, por volta das 19h, relatando a violência praticada pelo seu companheiro. No local da ocorrência, a equipe do 5º BPM constatou diversos ferimentos na solicitante, que alegou ter sido agredida e ameaçada de morte durante um desentendimento.

O agressor ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido e conduzido à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil (DAGV).

Fonte: Ascom PM/SE