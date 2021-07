PMA divulga novas oportunidades de emprego da Fundat

Nesta terça, 27, a Prefeitura de Aracaju, por meio do serviço de encaminhamento de pessoas ao mercado de trabalho, desenvolvido pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), divulga a oferta de 18 vagas de emprego para a população.

Desta vez, as oportunidades de emprego são para as funções de lavador de veículos, polidor de veículos, pintor de retoque veicular, vendedor de produto hospitalar, além de servente de obras, destinada a pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados em participar dos processos seletivos devem cadastrar ou atualizar o currículo, acessando o link https://bityli.com/39jeb. Além disso, o cidadão também pode se candidatar às vagas comparecendo à sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou ligando para o telefone (79) 9 9132-1200 e fornecendo as informações solicitadas.

O horário de funcionamento da sede da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Pré-requisitos

Lavador

Experiência em lava jato ou estética automotiva

Polidor

Experiência em lava jato ou estética automotiva

Pintor de retoque veicular

Experiência em lava jato ou estética automotiva

Vendedor de produto hospitalar

Ensino médio completo e experiência na área comprovada