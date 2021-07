Polícia Federal prende homem tentando enviar 30 envelopes com cédulas falsas pelos Correios

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante delito, nesta terça-feira, 27, um indivíduo que tentava remeter, via Correios, 30 envelopes contendo cédulas de real falsificadas, no município de Tobias Barreto (SE).

A ação contou com a colaboração Núcleo de Inteligência dos Correios em Sergipe, responsável por identificar as postagens suspeitas.

O envolvido responderá pela prática do crime de moeda falsa, com pena de três a 12 anos e multa, sem prejuízo de outros crimes que porventura venham a ser revelados no transcorrer da investigação.

Fonte e foto: PF/SE