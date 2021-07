Policiais rodoviários federais apreendem 30 quilos de haxixe no município de Umbaúba

Policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) apreenderam cerca de 30 quilos de haxixe, escondidos nas partes internas de um carro de passeio. A ação ocorreu na tarde dessa terça-feira, 27, no km 181 da BR-101, município de Umbaúba/SE.

Após a Central de Comando e Controle da PRF receber uma denúncia de tráfico de drogas, uma equipe operacional foi acionada, resultando na abordagem de um veículo GM/Onix, com placas do Espírito Santo, que estaria saindo do município de Parnamirim/RN com destino a Salvador/BA. Os policiais realizaram busca minuciosa no automóvel, encontrando escondidos no interior de suas partes internas 30 quilos de haxixe, divididos em mais de 100 tabletes da substância.

O homem de 33 anos alegou que receberia a quantia de R$5 mil para o transporte da droga. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária em Estância/SE.

Fonte: PRF