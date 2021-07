Policias civil e militar deflagram “Operação Novelo” no município de Cristinápolis

Na manhã desta quarta-feira (28), a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, deflagrou a Operação Novelo no município de Cristinápolis. A ação visou combater o tráfico de drogas e cumprir seis mandados de busca e apreensão deferidos pelo Poder Judiciário. Ao final, quatro suspeitos foram presos em flagrante e entorpecentes apreendidos.

Os quarteto detido foi encaminhado à delegacia local, para a lavratura dos procedimentos referentes à prisão, e permanece à disposição do Poder Judiciário. Durante os trabalhos, também foram apreendidos cerca de 2,5kg de substância semelhante à maconha e quantidades de cocaína e crack.

A operação teve a participação da Delegacia de Umbaúba, da Delegacia Regional de Tobias Barreto, da Superintendência da Polícia Civil (Supci), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM), da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe (GTA).

Fonte e foto SSP