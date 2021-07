Prefeito de Aracaju recebe medalha do cinquentenário do TCE de Sergipe

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, entregou ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, nesta terça-feira, 27, a medalha alusiva ao cinquentenário da Corte sergipana, celebrado no ano passado.

A honraria foi concedida a uma série de autoridades e personalidades locais em meio às comemorações do Jubileu de Ouro do TCE, mas nem todas foram entregues devido à pandemia de Covid-19.

“A medalha sendo entregue ao prefeito da capital representa ainda uma reverência aos gestores municipais, cujas funções também justificam o trabalho de controle externo exercido por esta Casa”, comentou o presidente do Tribunal.

O prefeito Edvaldo se disse alegre ao ver que sua gestão coincidiu com o ano do cinquentenário do TCE.

“É uma responsabilidade, pois significa que tenho que trabalhar cada vez mais dentro da lei, dos princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia; receber essa medalha significa que tenho que honrá-la para sempre”, concluiu.

