Prefeitura de Barra dos Coqueiros realiza posse de 10 concursados da área de saúde  

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros deu posse nesta quarta-feira, 28, aos novos servidores aprovados e nomeados no último Concurso Público para os cargos de técnico de enfermagem de urgência e técnico de enfermagem. A cerimônia de posse foi realizada no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social e contou com a presença da secretária municipal de Governo e representante do prefeito, Taline Matias; da secretária municipal de Saúde, Eliana Martins; e de outras autoridades municipais.

“Hoje empossamos cinco técnicos de enfermagem de urgência e cinco técnicos de enfermagem. A expectativa da Secretaria de Saúde é muito grande, porque empossar esses funcionários é de suma importância para o serviço público municipal. Recebo os novos funcionários da pasta de braços abertos”, afirma a secretária municipal de Saúde, Eliana Martins.

Na oportunidade, o novo servidor Marcelo Oliveira Andrade disse que a nomeação é resultado de muita dedicação. “Pra mim é uma satisfação imensa ter esse respaldo dos meus estudos, da minha formação e creio que farei um bom trabalho aqui [na Barra dos Coqueiros] juntamente com a administração municipal”, comentou.

Nesta quinta-feira, 29, acontece a posse dos aprovados e nomeados aos cargos de biomédico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, engenheiro civil e arquiteto, a partir das 9h.

SECOM Barra/ Lucas Iann