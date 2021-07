Prefeitura de Salgado anuncia parceria com Grupo Madero

A Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, firmou uma parceria com o Grupo Madero. E nesta quinta-feira, 28 de julho, às 9h, na Escola Municipal Durval Militão de Araújo, a empresa vai recrutar jovens salgadenses para realizar um cadastro para vagas de emprego.

Para isso é preciso ter 18 anos de idade, levar RG, CPF e carteira de trabalho no dia do cadastro. As vagas ofertadas são para garçom, auxiliar de cozinha e atendente de restaurante (recepcionista ou caixa). Surge uma oportunidade em um momento de pandemia e de crise econômica que afetou a geração de emprego e renda em todo o mundo.

Porém a Prefeitura de Salgado dribla as dificuldades e busca parcerias para atender aos anseios da sua gente. Pois os jovens beneficiados terão emprego com remuneração salarial de acordo com o piso de cada estado do Brasil e poderão deixar os números de desempregados que só crescem nos últimos anos.

Ascom – Prefeitura Municipal de Salgado