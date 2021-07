Sedetec e Codise visitam a Fábrica da Ambev no município de Estância

Atualmente, a Ambev em Sergipe gera mais de nove mil empregos diretos, indiretos e induzidos, sendo responsável por 89% de abastecimento de outros estados da federação

Com o intuito de estreitar os laços entre as instituições e conhecer todo o trabalho desenvolvido pela Cervejaria Ambev, representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) visitaram as instalações da empresa na tarde da última terça-feira (27).

Ao longo dos seus 24 anos, a Ambev tem investido vigorosamente em Sergipe. Nos últimos cinco anos, por exemplo, foram recolhidos mais de R$380 milhões de reais de ICMS, gerando mais arrecadação para o estado. Atualmente, a Ambev em Sergipe gera mais de nove mil empregos diretos, indiretos e induzidos, sendo responsável por 89% de abastecimento de outros estados da federação.

Durante a visita, os representantes do Governo puderam conhecer as linhas de fabricação e envase de cervejas. O grupo possui ainda em Sergipe, uma refrigeranteira, um centro de distribuição, e dois revendedores.

O gerente de Relações Institucionais da Ambev, Lucas Baggi, afirma que mesmo em tempos de pandemia, a “Ambev não deixou de produzir e continua investindo no estado para gerar renda e emprego aos Sergipanos”.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, parabenizou as iniciativas da empresa no tocante a organização e novos projetos em Sergipe. “Em nome do Governo do Estado, quero parabenizar a Ambev por todo o trabalho que vem sido desenvolvido nessas mais de duas décadas aqui no município de Estância. Saímos muito animados com os novos planos que estão por vir”, ressaltou.

Já o presidente da Codise, José Matos, lembrou que a Ambev é uma das beneficiadas pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) e que, inclusive, está em processo de renovação do benefício. “Ficamos muito satisfeitos quando vemos uma empresa do porte da Ambev, que há tantos anos está em nosso Estado, gerando emprego e renda para a população e com auxílio do nosso PSDI”, finalizou.

