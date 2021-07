Seduc convoca professores substitutos para atuarem no retorno presencial

Com o retorno das aulas presenciais, os professores substitutos atuarão em sala de aula

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) torna pública a convocação, por meio dos editais de cadastro reserva, de 232 profissionais da Educação Básica no Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, via edital nº 2/2019. Os habilitados e classificados devem entregar os documentos, por meio do endereço eletrônico informado, até o dia 10 de agosto.

A nova convocação refere-se à contratação de professor substituto para atuar na Rede Pública Estadual de Ensino a fim de suprir a falta de profissional da carreira, em caráter temporário, ocasionada por afastamentos temporários legalmente previstos. As vagas serão destinadas a todas as dez diretorias regionais de educação e correspondem à futura substituição temporária de professores de Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Arte, Biologia, Geografia, Física, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Química e Polivalente.

“Nós precisamos ter um corpo docente permanente e qualificado como temos, mas também precisamos de professores substitutos para iniciar de forma rápida a condução das aulas quando necessário. Além de termos diretores comprometidos, nós temos o desafio de não deixar estudantes sem professor; e para isso, por exemplo, propusemos à Assembleia Legislativa de Sergipe a aprovação da lei do professor substituto, a qual já foi aprovada. Essa é uma importante ferramenta porque os professores se afastam legalmente por diversas razões”, destacou o secretário da Seduc, Josué Modesto dos Passos Subrinho.

Os candidatos deverão enviar os documentos originais em arquivo único (formato PDF) para o e-mail documentos.pss@seduc.se.gov.br. Os documentos são Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por Médico do Trabalho; Ficha de cadastro (download no site da SEAD); 1 Foto 3×4; Cópias da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor; Extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa); Conta Salário do Banese (Caso não tenha, solicitar: documentos.pss@seduc.se.gov.br); Comprovante de Residência (com CEP válido); Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino); Certificado de Escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo; Declaração de não acúmulo de cargos públicos (download no site da SEAD); e outros documentos listados nos editais de convocação 6 e 14.

Carência Zero

O Processo Seletivo Simplificado que versa sobre a substituição de professor é oriundo do projeto Carência Zero, que busca agilizar a substituição de professores para que não haja prejuízo aos alunos durante o ano letivo. Com o retorno das aulas presenciais, os professores substitutos atuarão em sala de aula.

O “Carência Zero” é oriundo de um projeto de lei que o Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa, em 12 de novembro de 2018. O projeto de lei altera dispositivos na Lei Estadual nº 6.691, de setembro de 2009, que dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender às necessidades do serviço público em caso de excepcional interesse da Administração Pública Direta e Indireta.

A contratação de professor substituto para atuar na Rede Estadual se dá, exclusivamente, para suprir a falta de profissional da carreira, em caráter temporário, ocasionada por afastamentos temporários legalmente previstos, desde que não se ultrapasse 20% do total de docentes efetivos em exercício na rede pública estadual de ensino.

Segundo o diretor do DRH, professor Jorge Costa, todos os professores classificados passarão pelo curso de formação, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Seduc. Além disso, os profissionais também serão capacitados para uso do Diário Eletrônico de Classe, entre outros assuntos que regem a plena atuação dos educadores em sala de aula.

Fonte e foto SEDUC