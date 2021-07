Segunda dose da CoronaVac está disponível na Sementeira e auditório Antônio Vieira Neto

A partir desta quarta-feira, 28, os aracajuanos que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac no mês de junho e que ainda não receberam a segunda, podem completar o esquema vacinal no drive do Parque da Sementeira (das 8h às 17h) e no Auditório Antônio Vieira Neto (das 8h às 16h), localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos.

Para a segunda dose no Parque da Sementeira, não é necessário código. Em ambos pontos de vacinação, a apresentação do cartão de vacina é obrigatória e também deve ser apresentado o documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Os usuários que receberam a primeira dose desse imunizante em abril precisam enviar e-mail para vacinacovid2@aracaju.se.gov.br e solicitando a vacina. Para isso, é necessário anexar cópia de=o cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência. Outra opção é entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde, por meio do 0800-729-3534, opção 7, ou agendando em uma Unidade Básica de Saúde.

Foto André Moreira