Segundo dia de greve é marcado por ato na Saúde de Maruim

Os profissionais da saúde de Maruim, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), realizaram um ato público na frente da Secretaria de Saúde de Maruim, nesta terça-feira, 27, no dia de greve, por conta do não recebimento do salário de dezembro de 2020. Nesta quarta-feira, 28, a greve continua e o ato será na frente do Hospital Nossa Senhora Boa Hora.

“Infelizmente, esta situação ainda permanece e a gestão não mostra ter previsão de data para fazer este pagamento que se arrasta por muitos meses. E para piorar, a gestão está pressionando os trabalhadores para não aderirem à greve. Nós, do sindicato, repudiamos veementemente este comportamento. Inclusive, estamos recolhendo material e levando para o nosso departamento jurídico para ver qual a medida judicial a ser tomada”, explicou Jandersn Alves, gerente do Sintasa, que esteve presente no ato, que foi deslocado no final da manhã para a porta do hospital.

Além do salário atrasado, a categoria também cobra melhores condições de trabalho. Nesta terça-feira, foi constatada as más condições de uso dos pneus do carro que serve de transporte, inclusive, das vacinas contra Covid-19. As condições da sala de estar dos motoristas não é nada confortável, visto que uma pedra de paralelepípedo serve de suporte para segurar a cama. Sem contar a reclamação da falta de materiais como papel toalha.

Vale destacar que no dia 1º de julho deste ano a secretária de saúde do município de Maruim, Marilene Dória, em reunião com o Sintasa e comissão de trabalhadores, havia garantido que o salário atrasado seria pago até o dia 9 de julho. Diante do não pagamento, o Sintasa promoveu uma assembleia com a categoria, no dia 12 de julho, e ficou decidido que se até o dia 25 de julho não houvesse o pagamento a greve seria deflagrada no dia 26 e foi isto que aconteceu.

Fonte e foto Sintasa