Sergas doa à comunidade do Conjunto Augusto Franco dois abrigos para ponto de ônibus

Abrigos tem modelo inovador e estão dentro das boas práticas ecológicas

Com o objetivo de participar e contribuir para minorar dificuldades enfrentadas pela coletividade, atuando em diversas áreas de alcance social no estado de Sergipe, a Sergas construiu e instalou dois abrigos para ponto de ônibus no Conjunto Residencial Augusto Franco, mais precisamente na Avenida José Carlos Silva, em frente ao mercado municipal Vereador Milton Santos, e na rua Promotor Joaquim Valença “A3”. Os abrigos trazem melhorias, conforto e segurança à população aracajuana daquela região.

Segundo o diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa, as atitudes de cunho social tomadas pela Sergas, reflete a preocupação também do Governo do Estado, em atender demandas, levar segurança e oferecer mais conforto às pessoas que utilizam o transporte público na capital. “O material usado é ecológico, de madeira plantada, com bancos e tetos, o que irá colaborar para maior conforto e segurança dos usuários do sistema de transporte público na capital”, explica.

Segundo Valmor Barbosa, a Companhia procurou a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), e propôs a doação. “Mostramos o projeto inovador, natural e ecologicamente correto, que dialoga com a cidade de Aracaju, o que de pronto nos foi atendido o pleito e celebrado o convênio entre o órgão regulador do transporte público e a Sergas. Executamos o projeto e hoje estamos entregando à comunidade de Aracaju”, completa Valmor Barbosa.

Para o usuário do sistema de transporte público, Ronald Campos, é muito importante esse tipo de visão empresarial, na qual o privado soma-se com o público em benefício da coletividade. “Um ponto de ônibus com cobertura, além de proteger do sol e da chuva, facilita a visualização por parte do motorista do ônibus, porque o ponto sem uma cobertura, às vezes os motoristas passam direto, e até para o próprio usuário é melhor de identificar que naquele determinado local existe um ponto de ônibus a certa distância. Eu que utilizo o transporte público há muitos anos vejo esse novo ponto como de grande valia, e estou muito contente com essa iniciativa da Sergas em patrocinar um local de tão boa qualidade e bom gosto para nossa utilização”.

Para o coordenador do Mercado Municipal Vereador Milton Santos, Manoel Messias “a Sergas está de parabéns pela iniciativa em construir e instalar esses pontos de ônibus para os usuários, o que demonstra a sensibilidade da direção da companhia, aliviando o sofrimento das pessoas ficarem em pé e sujeitas as intempéries do tempo. Volto a parabenizar a Sergas e a SMTT pelo convênio firmado, o qual beneficia a população e atende a uma reivindicação antiga dos usuários”, frisa.

O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, Renato Telles, por sua vez, considera uma parceria relevante, pois contribui para o trabalho de reposição e substituição dos abrigos que vem sendo realizado pelo município. “O modelo de doação de abrigos de ônibus realizado pela Sergas nessa ocasião, já existe em Aracaju, e outras empresas já contribuíram, nesse sentido, com o sistema de transporte público da cidade. A iniciativa da Sergas se soma a outras que colaboram com o bem-estar da população que utiliza o serviço. A doação de abrigos de ônibus contribui para a melhoria do serviço prestado à população”, finaliza.

Por: José Castilho Almeida de Jesus (ASCOM/SERGAS)