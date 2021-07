Sergipe importa políticos

Por Adiberto de Souza *

Os políticos estão entre as mercadorias importadas por Sergipe. Não que o produto falte no mercado local, mas porque parte dos sergipanos se sente atraída pelos loroteiros que vêm de fora. Até parece que, ao menos na política, “santo de casa não faz milagre”. Em 2018, Valdevan Noventa (PL), um sergipano mais conhecido dos paulistas do que de nossa gente, se elegeu deputado federal em Sergipe. Agora, chegou a vez do ex-jogador brasiliense “Washington Coração de Leão” anunciar que vai se candidatar a senador em nosso estado. O senador campeão de votos Alessandro Vieira (Cidadania), por exemplo, veio ao mundo na cidade gaúcha de Passo Fundo. Antes do cidadanista, Sergipe já havia elegido para o Senado o mineiro Zé Eduardo Dutra (PT) e o baiano Lourival Baptista (DEM). Aliás, o fundador de Aracaju, Ignácio Joaquim Barbosa, nasceu no Rio de Janeiro, em 1821. Um dos poucos políticos que não deu sorte em Sergipe foi o advogado baiano Daniel Tourinho (PTC). Em 1989, mesmo montado no dinheiro e contando com o apoio do candidato a presidente Fernando Collor de Mello, o dito cujo não conseguiu se eleger para a Câmara Federal. Derrotado pelos sergipanos, botou a viola no saco e nunca mais deu as caras por aqui. Sempre há as exceções. Home vôte!

Na terrinha

E quem dará com os costados em Sergipe, segunda-feira próxima, é o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia. Vem participar em Laranjeiras da inauguração da Unigel Agro Sergipe, antiga Fafen. A unidade já produz fertilizantes nitrogenados desde maio passado. A fábrica tem capacidade de produção anual de 650 mil toneladas de ureia, 450 mil toneladas de amônia e 320 mil toneladas de sulfato de amônio. Maravilha!

Mudou de mãos

O Colégio Master comprou o tradicional Colégio Arquidiocesano “S. Coração de Jesus”, fundado em Aracaju há 61 anos pela Igreja Católica. Segundo a direção do estabelecimento, “a perda significativa de alunos e a crescente inadimplência de muitas famílias levaram o Colégio a uma situação extremamente difícil”. A partir de 2022, o Arquidiocesano será administrado pelo o Centro de Excelência Master. Então, tá!

Caindo fora

Após perder o comando do Podemos em Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral vai à Justiça pedir desfiliação do partido. Este procedimento é natural para que ele preserve o mandato parlamentar. Zezinho acredita que com a chegada da delegada de polícia Danielle Garcia na presidência da sigla, boa parte dos filiados baterá em retirada para outros partidos. Pelo visto, a fidalga terá muito trabalho para rearrumar o Podemos até as convenções do próximo ano. Crendeuspai!

De olho no general

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) defende que a CPI da Covid-19 convoque para depor o ministro da Defesa, general Braga Neto. “A gente precisa ouvir essas pessoas e, se for o caso, responsabilizá-las sem nenhum tipo de preocupação com a questão de farda. No Brasil, ainda se tem muito medo dos generais, mas, quando ele ocupa um cargo civil, eu não posso dar um tratamento diferenciado”, discursa Alessandro. O senador justifica a possível convocação de Braga Neto afirmando que o militar “fazia parte da cadeia de comando”. Misericórdia!

Boas conversas

Se Deus ajudar e o diabo não atrapalhar, o ex-deputado federal André Moura (PSC) será o candidato ao Senado Federal do governador Belivaldo Chagas (PSD). Pelo menos é o que deseja Zeca da Silva, amigo de Moura e secretário executivo da Secretaria Geral do Governo. Entrevistado pelo blog Primeira Mão, Zeca disse que André e Belivaldo “estão conversando e se entendendo bem”. Aliás, 10 em cada 10 políticos governistas querem ver Moura no palanque a ser montado por eles em 2022. Aff Maria!

OAB aprova desagravo

A seccional sergipana da OAB aprovou, por unanimidade, o pedido de desagravo público em favor dos advogados Alan Almeida Sales de Campos, Josefhe Pereira Barreto e da advogada Ana Carolina Menezes Moura. Os três foram impedidos por um policial civil de ter acesso a um preso no Centro de Operações Especiais (COPE), em Aracaju. O desagravo acontecerá no próximo dia 30, durante a sessão do Conselho Seccional da OAB. Certíssimo!

A fome mata

E a vereadora Linda Brasil (Psol) propôs à Prefeitura de Aracaju que instale um restaurante popular para socorrer as pessoas que estão passando fome. Segundo ela, dados do IBGE divulgados no ano passado mostram que cerca de 117 mil sergipanos passavam fome, número que deve ter aumentado muito por conta da pandemia. Linda Brasil também argumenta que o Restaurante Padre Pedro, mantido pelo governo estadual em Aracaju, já não consegue atender a demanda das pessoas carentes. Danôsse!

Pulando a cerca

Ao menos quatro deputados estaduais devem trocar de partidos tão logo seja aberta a janela partidária, em março de 2022. Os emedebistas Zezinho Guimarães e Garibalde Mendonça, além de Capitão Samuel e Gilmar Carvalho – ambos do PSC – se sentem nos partidos como se tivessem dormindo com inimigos. Pelo mesmo motivo, já pularam a cerca para outras legendas o deputado estadual Luciano Pimentel e o federal Valdevan Noventa. O primeiro saiu do PSB e permanece sem nova legenda, enquanto o outro deixou o PSC para se abrigar no PL. Ah, bom!

Lampião vive

O Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, promove a Missa do Cangaço. Marcado para às 18h de hoje, o ato religioso será celebrado pelo padre Mário César de Souza e transmitido pelo instagram e o youtube do Museu (@museudagentesergipana_oficial) e YouTube do Instituto Banese (youtube.com.br/institutobanese). A Missa do Cangaço marcará os 83 anos da morte de Lampião, executado em 28 de julho de 1938 na Grota do Angico, sertão de Sergipe, ao lado da esposa, Maria Bonita, e de seu bando de cangaceiros. Orai por eles!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 21 de abril de 1907.

