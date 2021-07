Telhado do Centro de Idosos de Estância prestes a desabar

O que no passado virou até composição do cantor Zé Taquari, quando enalteceu o “forró dos velhos” da Rua Elísio Matos, na cidade de Estância, hoje o “Centro dos Idosos” encontra-se entregue as traças e ao desprezo. Mais um prédio público esquecido pela gestão atual.

Quem já viu antes o prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Maria do Carmo Vilaça”, conhecido como “Centro dos Idosos”, pode ver hoje totalmente parado e sem vida. Uns dizem que é por causa da pandemia do Covid-19, outros falam que é por causa mesmo das atividades que a prefeitura de Estância não desenvolve mais por lá.

Mas o que se sabe, é que, quem passar pela Rua Elísio Matos, onde está localizado esse serviço, vai perceber de imediato, que o prédio está totalmente abandonado: paredes sujas e telhado prestes a desabar.

Um morador da rua, conhecido como Mendonça, que frequentou esse local por diversas vezes, conta que nas administrações passadas o “Centro dos Idosos” era bem tratado. “Eu frequentava o centro com minha esposa quase que toda semana, mas hoje com essa pandemia não podemos mais, porém, ele não pode ficar assim com essa ‘acabação’ do telhado cedendo e a prefeitura sem fazer nada”, revoltou-se.

O “Centro dos Idosos”, a Tribuna Cultural tomou conhecimento, que é dirigido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que precisa urgentemente realizar uma reforma para o telhado não cair.

RESPOSTA DA SECRETÁRIA

A Tribuna Cultural, entrou em contato com a secretária de Assistência Social, Danielle Souto, ela disse que existe uma Emenda Parlamentar no valor de 300 mil para reformar o “Centro dos Idosos”, inclusive já foi licitado, contudo, a burocracia é muito grande para a Caixa Econômica Federal liberar, mas enquanto isso, ela garante que vai restaurar pela Secretaria Municipal de Obras.

Foto: A tribuna Cultural

Por Magno de Jesus