Uninassau prepara oferta de curso de Direito 100% digital

Instituição, que tem modalidade EAD reconhecida como a melhor do país, recebe nota máxima em avaliação do MEC

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau no Recife recebeu o Ministério da Educação para avaliação de autorização do curso de Direito na modalidade EAD. O resultado preliminar da visita resultou na nota máxima para autorização do curso, 5, e a portaria de autorização deve sair em breve.

De acordo com o presidente do grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, Jânyo Diniz, este resultado comprova o nosso comprometimento com a formação dos discentes. “As notas são consequência de um trabalho que envolve não apenas o corpo docente, mas também os nossos funcionários e, principalmente, os nossos alunos”, ressalta.

A Instituição já é reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade do ensino a distância que oferta. Além de ter cinco cursos na lista dos melhores do país (Gastronomia, Letras – Português e Inglês, Pedagogia, Ciências Aeronáuticas), a UNINASSAU está, pelo terceiro ano consecutivo, na lista do prêmio Blackboard Catalyst Award.

O EAD da UNINASSAU oferta mais de 200 cursos de graduação, pós-graduação e ensino técnico.

Por Suzy Guimarães