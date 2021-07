Vereador de Itabaianinha, Marcelinho do Jardim, é vitima de tentativa de homicídio. Acusado é preso

O vereador Marcelinho do Jardim, do município de Itabaianinha, foi vitima de uma tentativa de homicídio e o autor seria um homem conhecido como “Cabeleireiro”, que foi contido e imobilizado pelo pai do vereador.

As informações são de que a tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta quarta-feira (28) e o suspeito, que seria um vizinho, desferiu vários golpes de faca contra o vereador. O homem teria invadido a residência do parlamentar e desferido golpes de arma branca.

Marcelinho foi socorrido por amigos e familiares e levado às pressas para uma unidade hospitalar em Aracaju.