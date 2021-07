A disputa pela cadeira de vice

Por Adiberto de Souza *

A montagem das chapas para governador de Sergipe terá um diferencial em 2022. É que tem crescido o interesse dos políticos pela vaga de vice. Muitos dos que se dizem pré-candidatos ao governo, na verdade desejam a cadeira ocupada hoje por Eliane Aquino (PT). Fala-se, por exemplo, que o DEM comporia satisfeito com os governistas se a senadora Maria do Carmo Alves fosse a candidata a vice. A demista é um nome que soma e, por isso, interessa aos partidos da situação. O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) pode ser o candidato a vice na chapa encabeçada pelo senador Rogério Carvalho (PT), selando um acordo entre os dois partidos, que estão em palanques diferentes desde 2016. Embora não confesse, outro que sonha em se tornar vice-governador é o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). O conterrâneo dele, deputado estadual Luciano Bispo (MDB) também já deixou claro que vestiria com prazer o figurino de vice numa chapa governista. Além de ser barata economicamente, a eleição para a vice-governadoria deixa o eleito a um passo de comandar o estado. Não esqueçamos que os vices Jackson Barreto (MDB) e Belivaldo Chagas (PSD) concluíram como titulares as gestões de Marcelo Déda (PT) e do próprio JB. Coisas da política!

Longe do PT

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) disse o que todo mundo já sabia: ele não apoia nem a amarrado uma possível candidatura de Rogério Carvalho (PT) ao governo de Sergipe. Pré-candidato à cadeira ocupada hoje pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), Laércio garante que se for preterido apoiará outro nome, exceto o de Rogério Carvalho. “Este não terá o meu voto, não me misturo com o PT”, enfatizou. Resta saber se os petistas querem se misturar com o PP do deputado. Misericórdia!

Boa sorte

E o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) desejou boa sorte ao novo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni (DEM). Segundo ele, o sucesso do demista significará a redução do desemprego, que atinge hoje 15 milhões de brasileiros e brasileiras. Mitidieri também aplaudiu a proposta do governo Bolsonaro de aumentar em 50% o valor pago pelo Programa Bolsa Família. Deus te ouça!

Colhendo frutos

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está feliz com a homenagem que lhe foi prestada pela filarmônica da cidade de Malhador. O emedebista disse que o troféu significa que ele está colhendo os frutos dos benefícios feitos aos sergipanos enquanto governador. Em campanha para a Câmara Federal, JB tem percorrido o interior de Sergipe, mantendo contatos com lideranças políticas e ouvindo o eleitorado. Marminino!

Protegida da covid-19

A presidente do Podemos em Sergipe, Danielle Garcia, comemorou muito o fato de ter recebido a segunda dose da vacina contra a covid-19: “Na madrugada, durante o plantão, não parei de olhar para esse cartão [de vacina]. Uma sensação de alívio, de segurança, uma tranquilidade maior para trabalhar”, afirmou. A política-delegada alertou ser “preciso que cada um de vocês tenha também a consciência da importância da vacina”. Certíssima!

Agora vai!

A expectativa dos católicos é que a Igreja use parte dos milhões apurados com a venda do Colégio Arquidiocesano para concluir a demorada reforma da Catedral Metropolitana de Aracaju. Em funcionamento há 61 anos, o colégio foi vendido ao grupo empresarial Master, enquanto o prédio onde ainda funciona foi comprado pelo grupo HapVida. Iniciada há oito anos, a reforma física da Catedral foi avaliada em R$ 6 milhões. Desde então, as atividades da Igreja Matriz de Aracaju funcionam na Rádio Cultura. Crendeuspai!

Nova desembargadora

O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe promoveu, pelo critério de antiguidade, a juíza Maria Angélica França e Souza para o cargo de desembargadora. Titular do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, a magistrada substituirá o desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite, que se aposentou após completar 75 anos de idade. A posse da nova desembargadora está agendada para as 17h da próxima segunda-feira, em solenidade transmitida pelo Youtube no canal TJSE Eventos. Prestigie!

Bipolar

O transtorno bipolar, uma doença sem cura, mas com tratamento e controle, atinge 4% da população. O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, em 60% dos casos a doença se manifesta antes dos 20 anos de idade. Na infância, os sintomas mais comuns são a distorção do humor e o avanço precoce da sexualidade. Cruz, credo!

Plano na internet

O Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe realizado pela Assembleia pode ser acessado no site do Legislativo. Os estudos para a elaboração do documento foram iniciados em 2019 visando estabelecer estratégias para alavancar o desenvolvimento e potencializar a economia, gerando emprego e renda para os sergipanos. Segundo o presidente do Parlamento, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), esta é a primeira vez em todo o Brasil que uma Assembleia propõe diretrizes para o desenvolvimento. Então, tá!

Livro na praça

‘Olhares sobre o puerpério’ é o novo livro lançado pela Editora Diário Oficial de Sergipe. Organizado por Graziela Gatto, Tamyres Lima e Vivian Reis, a obra reúne vivencias ocorridas no período após o parto e foca na complexa diversidade de sentimentos do puerpério. O livro aborda temas como nascimentos e renascimentos, fertilização, adoção, depressão pós-parto, luto gestacional, mães de filhos com deficiência. Parte do valor da venda do livro será doada a sergipana Zefa da Guia, parteira a mais de 60 anos. Supimpa!

Recorte de jornal

* É editor do Portal Destaquenotícias