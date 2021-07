Alerta para o Dia Mundial Contra as Hepatites Virais

Dados do Ministério da Saúde apontam que as hepatites virais B e C afetam 325 milhões de pessoas no mundo, o que resulta em 1,4 milhão de mortes por ano. Depois da tuberculose, as hepatites virais são a segunda causa de morte entre as doenças infecciosas, e acometem nove vezes mais as pessoas do que com o HIV.

Instituído em 2010 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 28 de julho foi eleito como o Dia Mundial de luta contra as Hepatites Virais, e no Brasil, a lei nº 13.802/2019, instituiu o Julho Amarelo como o mês de combate às Hepatites Virais.

Engajada na causa, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça a importância da prevenção dessa doença silenciosa, responsável por afetar o fígado. Na rede de saúde do município, no trabalho preventivo, é ofertada a vacina contra a Hepatite B, em todas as Unidades Básicas de Saúde (com exceção das que, atualmente, estão com atendimento covid-19).

“É importante saber que a hepatite é uma doença assintomática, silenciosa e que mata, mas se for diagnosticada precocemente, tem cura. Ela pode surgir por causas variadas, seja pelo uso de medicamentos, doenças autoimunes, metabólicas e genéticas, álcool, substâncias tóxicas ou vírus. Por isso é tão importante que as pessoas se previnam e busquem fazer o teste rápido, que é ofertado regularmente durante todo o ano em nossa rede de saúde”, destacou a coordenadora da Rede de Programas de Vigilância e Atenção à Saúde (DVAS), Débora Oliveira.

Testes realizados

Para diagnóstico precoce e monitoramento, o teste rápido é ofertado tanto nas Unidades Básicas de Saúde, quanto no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar Siqueira Campos). Nos últimos quatro anos [entre 2017 e 2021 – até 20 de julho], foram confirmados 336 casos de hepatites virais na capital.

Considerando o ano passado, foram 61 casos confirmados, sendo 28 para Hepatite B (HB), 32 para Hepatite C (HC) e um caso com as hepatites B e C. Já nos seis primeiros meses de 2021, até o momento, foram 16 casos confirmados, sendo sete para Hepatite B e nove para Hepatite C.

Dos testes rápidos realizados em 2020, foram 13.439, somando as Unidades Básicas de Saúde e o Cemar Siqueira Campos, sendo 6.672 para Hepatite B e 6.767 para Hepatite C. Esse ano, já foram feitos 10.899 testes, sendo 5.401 para HB e 5.498 para HC.

