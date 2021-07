Barra  realiza curso de formação para professores em técnicas de ensino remoto

Capacitar os profissionais da educação é um dos compromissos da Prefeitura de Barra dos Coqueiros. Por isso, na quarta-feira, 28, a Secretaria de Educação iniciou o Curso de Formação para professores em técnicas de ensino remoto em formato podcast. O público alvo são os 126 educadores do ensino fundamental que atuam na rede municipal de ensino. Os educadores foram dividido em duas turmas, uma pela manhã e a outra à tarde. O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de julho, e 1º e 2 de agosto, no ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF – João Cruz, e tem como facilitador José Dantas Pereira Neto.

De acordo com o secretário de Educação, José Marques, com o novo contexto da educação no Brasil foi preciso adaptar-se às mudanças. E isso fez com que os profissionais tivessem que utilizar a tecnologia a serviço da educação. Os educadores passaram a ministrar as aulas de forma online. “Este projeto tem como objetivo central mostrar novas formas de conhecimento e didáticas aos professores para a realização de aulas remotas por áudio, com o formato de podcasts para que os alunos possam aprender ouvindo. Que estejam sempre conectado aos professores através desta plataforma”, explica o secretário de Educação, José Marques.

Também participaram do primeiro dia de curso de formação a secretária de Governo, Taline Macedo, a secretária adjunta de Educação Rita de Cássia, a secretária Executiva de Educação, Dejanira Coelho, Coordenadora Pedagógica da Semed, Cláudia Silvia e a diretora de Educação, Kleane França.

ATIVIDADES

Os professores terão como conteúdo programático: a história do teatro como meio educacional, o papel da voz do professor; técnicas vocais e tipos de vozes; narrativas lúdicas para a criação de aulas remotas, como iniciar um plano de aula remota; técnicas de construção para roteiro de aula no formato de contação de histórias; como trabalhar a ludicidade para uma aula remota mais atrativa; ferramentas para aulas no formato de podcast e técnicas de gravação de aulas no formato de áudio.

Antes que alguém pense que dinâmica é brincadeira, o facilitador do curso de formação de professores, José Dantas Pereira Neto afirma que não é. “Tudo que nós participamos na educação tem um fundamento teórico. A educação é uma construção coletiva e não individual. Principalmente agora nesse momento pandêmico fica cada vez mais difícil compartilhar a educação, não só pelas pessoas, como produzi-la. Essa nova forma remota vem com uma taxatividade de querência muito forte de que ela já esteja pronta. Mas a educação é uma construção e com cursos de capacitação como esse vamos criar novas formas de educação, tanto lúdicas quanto teóricas. E dessa maneira partilhar e compartilhar esse conteúdo com os demais professores nessa construção do conhecimento”, enfatiza o facilitador José Dantas.

E ao final dos cinco dias do projeto haverá exposição dos materiais criados e uma roda de avaliação. O curso tem carga horária de 20 horas, com entrega do certificado ao final do dele emitido pela MH Consultoria e Representações Ltda. Em seguida, serão gravadas as aulas dos professores. Cada participante gravará 15 aulas dos respectivos conteúdos programáticos das disciplinas que lecionam.

SECOM Barra/ Andréa Oliveira