BNB dispõe de R$ 302 mi em recursos do Pronampe para micro e pequenas empresas

Micro e pequenas empresas já podem buscar o Banco do Nordeste para obter até R$ 150 mil para capital de giro, por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Com isso, o BNB reforça financeiramente os pequenos negócios em sua área de atuação, que compreende a região Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espirito Santo. Os empreendedores dispõem de até 48 meses para pagamento, incluindo carência de até 11 meses.

Como parceiro das MPEs na região, o Banco do Nordeste já ofertou este ano aproximadamente 1,7 bilhão em recursos para empreendimentos desses portes. Até dezembro, o Banco oferta R$ 302 milhões em recursos do Pronampe. Na primeira fase do programa, realizada em 2020, o BNB aplicou R$ 207 milhões para esses segmentos, beneficiando 3.314 empreendedores.

Qualificam-se para tomar o crédito no âmbito do Pronampe microempresas (com receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil) ou empresas de pequeno porte (com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões).

O valor do crédito disponível é proporcional à receita bruta anual do empreendimento, sendo de até 30% do faturamento no exercício anterior ao da contratação. Para empresas com menos de um ano de funcionamento, o limite pode ser estabelecido a partir de carta de habilitação ao Pronampe, emitida pela Receita Federal do Brasil, ou tomando por base o capital social do negócio, sendo de até 50% do valor de referência. Em ambas as situações, o valor máximo do crédito a ser contratado este ano é de R$ 150 mil.

Pronampe

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte é um programa do Governo Federal, instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, como apoio a empreendedores que enfrentam desafios originados pela pandemia de covid-19.

Para o ano de 2021, o Governo Federal aprovou a Lei nº 14.161, de 2 de junho de 2021, tornando o Pronampe permanente, sendo constituído um Fundo Garantidor de R$ 5 bilhões para oferecer parte da garantia para a tomada do crédito pelos micro e pequenos empresários.

Para saber mais, clientes do Banco do Nordeste podem contatar suas agências por meio do 0800 728 3030. Aqueles que ainda não são clientes do BNB, podem localizar a agência mais próxima por meio do link: www.bnb.gov.br/rede-de-agencias.

