Conselheiro substituto Alexandre Lessa integra colegiado do Tribunal de Contas

Com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Sobral, o conselheiro substituto Alexandre Lessa assume a titularidade junto ao colegiado do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) enquanto perdurar a vacância do cargo.

Ao participar dos julgamentos no Pleno desta quinta-feira, 29, o conselheiro substituto foi saudado pelo presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, e demais conselheiros, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Luis Alberto Meneses.

“Quero dar as boas vindas ao conselheiro substituto Alexandre Lessa, que certamente irá desempenhar um excelente trabalho”, comentou o presidente do TCE.

Até que a vaga seja preenchida de forma definitiva, cabe a Lessa relatar os processos decorrentes da 5ª Área de Controle e Inspeção, composta por unidades administrativas como o Fundo Estadual de Saúde (FES) e a Câmara Municipal de Aracaju, além das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Aracaju.

“Agradeço as boas vindas e registro minha satisfação de estar participando dessa sessão exercendo a função de conselheiro”, disse Alexandre Lessa.​

No âmbito dos Tribunais de Contas, são os substitutos que ocupam o cargo dos conselheiros nos casos de vacância, férias, impedimentos, licenças e outros afastamentos legais.​

Por DICOM/TCE