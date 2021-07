CRA-SE debaterá Empreendedorismo Feminino e o Comércio

O Conselho Regional de Administração de Sergipe, por meio do Grupo de Excelência em Empreendedorismo Feminino, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, abre inscrições para a palestra com o tema: ‘Empreendedorismo Feminino e o Comércio Sergipano: perspectivas e oportunidades’. A Live acontecerá através do Instagram do CRA-SE (@crasergipe) nesta sexta-feira, 30, a partir das 19h. A palestra será proferida pela empreendedora e fundadora do movimento É de Sergipe, Anne Ferreira. A administradora Helena Braz será a mediadora do bate-papo que promete levar muitas informações que irão contribuir com o desenvolvimento dos negócios geridos pelo público feminino.

A palestrante visa mostrar o papel da mulher no mundo dos negócios, como lidar com a discriminação, como criar oportunidades e fazer network. “Recebi o convite e fiquei feliz em poder contribuir com as mulheres, acredito que por ser empreendedora, vivo no mundo dos negócios e no É de Sergipe acabo virando referência. A Live será um grande bate-papo onde as empreendedoras poderão participar com perguntas que estaremos à disposição”, destacou Anne Ferreira.

Para participar, basta acessar o link através do site da UFS e fazer a inscrição. Os participantes receberão um certificado da UFS.

Link para inscrição: https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/loginCursosEventosExtensao.jsf

Fonte e foto assessoria