Cursos gratuitos ensinam edição de vídeos e fotos para redes sociais

Os aplicativos de redes sociais se tornaram quase que um item obrigatório nos smartphones de jovens e adultos. Todos os dias, milhões de pessoas utilizam as redes sociais para publicar conteúdos, mas muitas delas ainda buscam formas de melhorar a qualidade de fotos e vídeos que são disponibilizados nestas redes.

Com o intuito de ajudar essas pessoas, a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau promove, nos dias 28 e 29 de julho, cursos de edição de vídeo e fotografia. As atividades são gratuitas e acontecem de forma virtual, possibilitando acesso em qualquer lugar do país.

De acordo com a coordenadora do curso de Filmmaker da UNINASSAU, Heloísa Pimentel, a ideia é promover uma qualificação para aqueles que desejam melhorar os seus vídeos e fotos para as redes sociais. “Serão dois cursos. O primeiro é para aqueles que querem dicas sobre como editar vídeos para publicar nas redes. E para quem deseja ir um pouco mais além, faremos um curso básico de Photoshop”, explica.

A atividade faz parte do Projeto Capacita, desenvolvido por todas as Instituições mantidas pelo grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do link: https://extensao.uninassau.edu.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=37154 . Os inscritos receberão, por e-mail, o link de acesso ao curso.

Por Suzy Guimarães