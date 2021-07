Deputado Luciano Bispo participa de assinatura de serviço na SE-464

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, está participando nesta manhã de quinta-feira, 29, da solenidade de assinatura da Ordem de Serviço (OS) para a reestruturação da Rodovia SE-464, no trecho que liga a BR-101 a São Cristóvão. O governador Belivaldo Chagas vai assinar a OS.

As melhorias fazem parte do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento da região, gerar emprego e renda e facilitar a circulação de pessoas e mercadorias.

A obra ainda deve contribuir com o crescimento do turismo religioso, que foi impulsionado pela canonização de Irmã Dulce. A Santa Dulce dos Pobres iniciou sua vida religiosa em São Cristóvão.

O governador Belivaldo Chagas informou que reformas irão acontecer em outras rodovias estaduais, entre elas, os trechos que passam pelas cidades de Tobias Barreto e Boquim. Ele afirmou que já tem sinalização positiva do Banco do Brasil com verbas para este fim.

“R$ 214 milhões para que eu possa recuperar mais de 200 quilômetros de rodovias. Com isso, a gente pode fechar os 800 quilômetros, mas tem um outro projeto que pode levar a mais 200 quilômetros e assim chegar a mil quilômetros”, detalhou.

Ele ainda acrescentou que vem recebendo apoio da Alese para que estes serviços sejam realizados. “Isso é fruto de muito trabalho e de apoio que tenho recebido, parceria com os prefeitos, com a assembleia legislativa e com a bancada federal”.

Os deputados Zezinho Sobral, Luciano Pimentel e Francisco Gualberto também participaram da solenidade.

Foto: Aldaci de Souza

Por Wênia Bandeira