Dr. Emerson é filiado ao PSB e apresenta projeto inovador de mandato compartilhado

O Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, PSB, realizou na manhã desta quinta-feira, 29, o ato de filiação de Émerson Ferreira da Costa, mais conhecido como Dr. Emerson, e integrantes do Movimento Mandato Coletivo, que ingressaram no partido em solenidade virtual.

O médico dermatologista de 68 anos passa a integrar o quadro de filiados do partido em momento de reestruturação identitária no âmbito federal e estadual.

De acordo com o presidente estadual do partido, Valadares Filho, Emerson retorna em um momento de oxigenação e chega com força para somar a equipe, trazendo uma proposta de mandato compartilhado e democrático.

“É um momento que estamos oxigenando o partido. A volta de Dr. Émerson, que já foi filiado ao partido, agrega valor ao projeto de democratização do PSB e a busca por mandatos coletivos e com participação popular”, disse.

O presidente do Diretório Municipal de Aracaju, Elber Batalha Filho, também acredita no retorno de Dr. Emerson ao PSB como forma de mostrar a nova fase do partido, com ideais renovados e mais próximos da população.

“A política vive um período de individualidade e estamos na contramão disso. Buscamos mais democracia e popularização dos mandatos. Com isso, Dr. Émerson, com seu histórico de honestidade e transparência, somente trará benefícios para o partido”, explica.

Dr. Emerson se mostrou empolgado com a volta ao PSB, afirmando que, por meio do Movimento Mandato Compartilhado, poderá trazer novos ares ao partido.

“Foi um passo para trás no sentido de que já fui filiado ao PSB, mas no melhor sentido da expressão. Retorno com o objetivo de integrar um agrupamento que busca a democratização da política. Precisamos acabar com a política dos mais ricos e entender que ela está para todos”, finalizou.